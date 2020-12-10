У Сумах за рік виникло 265 пожеж З оперативних даних, у поточному році на території м. Суми виникло 265 пожеж.

Матеріальні втрати від яких становлять більше 9 мільйонів гривень. Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб, травмовано 9 осіб. Щодоби негативна тенденція продовжується. Сумна статистика не зупиняє громадян і більшість продовжує нехтувати застереженнями рятувальників. Крім того, з настанням холодів значно збільшується кількість пожеж через порушення елементарних правил при використанні теплових та електричних приладів.

Враховуючи вищевикладене та з метою своєчасного вжиття організаційних і практичних заходів щодо недопущення травмування і загибелі людей на пожежах рятувальники м. Суми проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців приватного житлового сектору міста. Фахівці ДСНС поспілкувались з громадянами та вкотре нагадали про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті, надали рекомендації щодо безпеки свого житла і майна від пожеж при використанні газових та електроприладів, а також пічного опалення. Для кращого засвоєння наданої інформації люди отримали тематичні пам’ятки.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області