У Сумах стартувала виставка "Кольорові історії" В агенції промоції "Суми" з 16 грудня можна відвідати виставку сумської художниці Ані Черненко "Кольорові історії".

Мисткиня працює в техніці ілюстративної графіки, в якій і представлені роботи на виставці.

На ілюстраціях зображені маленькі магічні персонажі – янголи, пише Суспільне.

Це вже 16-та персональна виставка художниці.

"Дуже радує те, що попри різні негаразди, Аня все-таки змогла створити багато нових робіт, представлених на цій виставці. Наприклад, при вході багато робіт із символом наступного, 2021 року – бичком", – говорить провідний професіонал агенції промоції "Суми" Неля Карасіна.

З її слів, роботи Ані, окрім своєї мистецької вагомості, мають ще один великий плюс – вони легко вписуються в будь-який інтер’єр.

Виставка різдвяних робіт Ані Черненко в агенції промоції триватиме до 10-го січня.