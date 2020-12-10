у Сумах стартувала виставка "Кольорові історії"

Мисткиня працює в техніці ілюстративної графіки, в якій і представлені роботи на виставці.
На ілюстраціях зображені маленькі магічні персонажі – янголи, пише Суспільне.
Це вже 16-та персональна виставка художниці.
"Дуже радує те, що попри різні негаразди, Аня все-таки змогла створити багато нових робіт, представлених на цій виставці. Наприклад, при вході багато робіт із символом наступного, 2021 року – бичком", – говорить провідний професіонал агенції промоції "Суми" Неля Карасіна.
З її слів, роботи Ані, окрім своєї мистецької вагомості, мають ще один великий плюс – вони легко вписуються в будь-який інтер’єр.
Виставка різдвяних робіт Ані Черненко в агенції промоції триватиме до 10-го січня.