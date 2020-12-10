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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41218

У Сумах стартувала виставка "Кольорові історії"

В агенції промоції "Суми" з 16 грудня можна відвідати виставку сумської художниці Ані Черненко "Кольорові історії".

Мисткиня працює в техніці ілюстративної графіки, в якій і представлені роботи на виставці.

На ілюстраціях зображені маленькі магічні персонажі – янголи, пише Суспільне.

у Сумах стартувала виставка "Кольорові історії"

Це вже 16-та персональна виставка художниці.

у Сумах стартувала виставка "Кольорові історії"

"Дуже радує те, що попри різні негаразди, Аня все-таки змогла створити багато нових робіт, представлених на цій виставці. Наприклад, при вході багато робіт із символом наступного, 2021 року – бичком", – говорить провідний професіонал агенції промоції "Суми" Неля Карасіна.

З її слів, роботи Ані, окрім своєї мистецької вагомості, мають ще один великий плюс – вони легко вписуються в будь-який інтер’єр.

у Сумах стартувала виставка "Кольорові історії"

Виставка різдвяних робіт Ані Черненко в агенції промоції триватиме до 10-го січня.

 
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