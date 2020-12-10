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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31193

Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого Олексія Бистрицького

Працівники Охтирського відділу поліції встановлюють місцеперебування 44-річного жителя Охтирки, який ще у листопаді поїхав на роботу до Білопільського району та дотепер не повернувся, місцезнаходження його залишається невідомим.

На вигляд розшукуваному 40-45 років, зростом близько 180-185 см, міцної тілобудови. Обличчя овальне, волосся темне, коротке, очі карі.
Особливі прикмети – у чоловіка на лівому плечі татуювання у вигляді дракона.
Був одягнений в камуфляжні бушлат та штани сіро-синього кольору; взутий в червоні кросівки з білими вставками.
Поліцейські розшукують безвісти зниклого Олексія Бистрицького та звертаються з проханням до всіх небайдужих: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування чоловіка, повідомте про це до Охтирського відділу поліції: м. Охтирка, вул. Незалежності, 29, або за телефоном: 050-327-97-30, або на спеціальну лінію поліції «102».
Будемо вдячні за допомогу.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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