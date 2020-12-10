Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого Олексія Бистрицького Працівники Охтирського відділу поліції встановлюють місцеперебування 44-річного жителя Охтирки, який ще у листопаді поїхав на роботу до Білопільського району та дотепер не повернувся, місцезнаходження його залишається невідомим.

На вигляд розшукуваному 40-45 років, зростом близько 180-185 см, міцної тілобудови. Обличчя овальне, волосся темне, коротке, очі карі.

Особливі прикмети – у чоловіка на лівому плечі татуювання у вигляді дракона.

Був одягнений в камуфляжні бушлат та штани сіро-синього кольору; взутий в червоні кросівки з білими вставками.

Поліцейські розшукують безвісти зниклого Олексія Бистрицького та звертаються з проханням до всіх небайдужих: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування чоловіка, повідомте про це до Охтирського відділу поліції: м. Охтирка, вул. Незалежності, 29, або за телефоном: 050-327-97-30, або на спеціальну лінію поліції «102».

Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області