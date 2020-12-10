Скандал в детской больнице на Сумщине: руководитель заведения прокомментировал инцидент с подчиненной Сегодня, 16 декабря, в Шосткинскую детскую больницу приезжала полиция.

Ее вызвали, потому что заместитель директора по экономическим вопросам Татьяна Шлык заявила, что ее избил исполняющий обязанности директора Анатолий Тахтаров.

Правоохранители начали проверку. О чем сама Татьяна Шлык сообщила - читайте здесь.

Исполняющий обязанности руководителя больницы Анатолий Тахтаров в телефонном комментарии Sumy.Today рассказал, что, во-первых, он никого не бил, а только пытался выставить заместительницу из кабинета после того, как она схватила с его стола заявление об увольнении и пыталась его порвать. Во-вторых, Анатолий Тахтаров пояснил, что весь конфликт связан с инцидентом, который произошел в больнице еще 27 октября.

Тогда одна из посетительниц больницы вызвала полицию, поскольку, по ее мнению, главный врач медицинского учреждения Татьяна Гончар находилась на рабочем месте в нетрезвом состоянии. По данному факту полиция тоже проводила проверку, а руководительница детской больницы Татьяна Гончар находится в отпуске, в связи с чем обязанности руководителя больницы выполняет Анатолий Тахтаров.

По его словам, в минувшую пятницу в больнице провели собрание коллектива, на котором заместитель по экономическим вопросам Татьяна Шлык заявила, что в случае увольнения Татьяны Гончар, работники больницы несколько месяцев будут сидеть без зарплаты, потому что переоформление договоров с Национальной службой здоровья занимает много времени.

«Я в понедельник связался с Национальной службой здоровья и выяснил, что это неправда. Что в случае распоряжения городского головы о назначении исполняющего обязанности директора больницы, в течение двух дней изготавливается новая электронная подпись и заключается договор с НСЗУ, - рассказал Анатолий Тахтаров. - В связи с этим я вызвал Татьяну Шлык в свой кабинет на беседу. В 8:30 она пришла, мы несколько минут поговорили, и Татьяна Яковлевна сказала, что увольняется. Она написала заявление, я его подписал. Татьяна Яковлевна ушла с работы, но около 12 вернулась. Зашла ко мне в кабинет, увидела на столе свое заявление и без предупреждения схватила его, пытаясь порвать».

По словам Анатолия Тахтарова, Татьяна Шлык «лезла к нему руками», а он пытался ее выставить из своего кабинета. При этом женщина задела кофеварку, разлив из нее воду, споткнулась о стул и упала. После чего начала кричать, что ее как будто бьют.

Какую оценку этим событиям дадут правоохранители, пока неизвестно, а вот результаты проверки по заявлению о пребывании главврача на работе в нетрезвом состоянии, уже известны. Как проинформировал Sumy.Today начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, полиция приняла решение составить административный протокол на Татьяну Гончар за пребывание на работе в нетрезвом состоянии. Однако протокол еще не составили, потому что на работу г-жа Гончар не ходит из-за отпуска, и в Шостке по данным полиции ее сейчас нет.