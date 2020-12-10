Замглавы Конотопского райсовета стал депутат от «ОПЗЖ» 16 декабря состоялась вторая внеочередная сессия Конотопской районной совета восьмого созыва.

Депутатский корпус принял решение, касающиеся утверждения регламента совета, положение о постоянных комиссиях и их состав, избраны главы постоянных комиссий и состав президиума районного совета. Депутаты рассмотрели и утвердили структуру и численность исполнительного аппарата районного совета, определили условия оплаты труда руководителю депутатского корпуса и его заместителю.

На пленарном заседании депутаты приняли решение о начале реорганизации Бурынского, Кролевецкого, Путивльского районных советов путем присоединения к Конотопскому районному совету.

В результате тайного голосования заместителем главы Конотопской районной совета избран Андрей Яровой от «ОПЗЖ».

В перерыве сессии состоялось заседание четырех постоянных комиссий районного совета, где по предложениям вновь избранных глав постоянных комиссий были избраны их заместители и секретарей соответствующих профильных комиссий.