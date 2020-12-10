В Сумском районе началось слияние с Белопольским, Лебединским и Краснопольским 16 декабря состоялось заседание второй сессии Сумского районного совета под председательством заместителя главы Валерия Сорокина.

После заслушивания депутатских запросов и утверждении Регламента работы депутаты образовали постоянные комиссии и избрали их глав, заместителей, секретарей. Было также утверждено Положение о постоянных комиссиях и принято решение «О президиуме Сумской районного совета восьмого созыва».

Среди прочего, народные избранники рассмотрели еще ряд вопросов:

- О начале реорганизации Белопольского, Краснопольского, Лебединского районных советов путем присоединения к Сумскому районному совету;

- О внесении изменений в районных программ;

- О безвозмездной передаче из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумского района имущества структурных подразделений КНП «Центр ПМСП» в коммунальную собственность территориальных громад Степановского и Хотинского поселковых советов, Садовского и Юнаковского сельских советов, Сумского городского совета.