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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині припинили виробництва хлібобулочних виробів через антисанітарію

Фахівцями Білопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області у період з 14 по 15 грудня 2020 року був проведений позаплановий захід державного контролю (інспектування) щодо додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин по ФОП Мельничук Ігор Олександрович, що провадить господарську діяльність за адресою: вул. Зарічна, 2, смт. Улянівка, Білопільський район, Сумська область.

Під час проведення позапланового заходу було встановлено ряд значних порушень недотримання гігієнічних вимог, що вказують на повну незахищеність харчових продуктів від потрапляння забруднення під час переробки та обігу. Двері в цех випікання хліба та приміщення, де знаходиться добовий запас борошна, відсутні. Хліб випікається у формах, що не відповідають гігієнічним вимогам, а саме: сплетені із деревопохідного матеріалу (лози), що має «заустинці», обломи та скріплені цвяхами, які в деяких місцях стирчать та можуть вийматися або відпадати. Дно форм має нашарування темно-сірого кольору, що з вигляду вказує на наявність чорної плісняви. Залізні форми та піддони для випікання хліба з великим нашаруванням сажі та кіптяви, пилу, бруду. Візочки для перевезення хлібобулочних виробів з налепом від борошна та пилу. В склад зберігання борошна не вдалося потрапити, оскільки з пояснення оператора ринку на той момент ключі від складу були відсутні. Приміщення для зберігання добового запасу борошна знаходиться в незадовільному стані, стеля та стіни вкриті нашаруванням пилу та борошна, місцями видно павутину. Мішки з борошном частково стоять на підлозі. Засоби контролю тепмературно-вологісного режиму відсутні. Зверху на мішку з борошном знаходилась розірвана паперова упаковка з повидлом. Також в цьому приміщенні відсутні засоби для моніторингу шкідників. На підлозі знаходяться упаковки з дріжджами. Інвентар що використовується для випікання хліба не призначений для харчових продуктів, (будівельні шпателі, щітки для фарбування, саморобний квач з тканини, саморобний ніж з замотаною скотчем рукояткою). Над столом, де відбувається зважування тіста, вхідний вентиляційний отвір та вентилятор брудний, вкритий пилом. Робоче місце, де проходить покриття булок солодкою сумішшю, брудне. Стіл та підставка, на яких розміщується деко при нанесенні солодкої суміші, брудний, з великими нашаруваннями цієї суміші. Інгредієнти, що входять в склад солодкої випічки знаходяться в холодильній шафі без дотримання температурних режимів (не надано документів, що підтверджують що прилади контролю температури калібровані відповідно вимогам законодавства, відсутні докази, що температурні режими не перериваються), де також зберігається нарізана цибуля у відкритому вигляді, поруч з іншими інгредієнтами в первинній картонній тарі та брудний контейнер з кунжутом та маком. Холодильна шафа брудна, зі слідами іржі та бруду. Готовий хліб знаходиться на підлозі у пластикових ящиках. Остигання хлібу відбувається у приміщенні, де випікаються хлібобулочні вироби. В приміщенні, де відбувається маркування та пакування продукції, ящики з готовими виробами знаходяться на підлозі. В цьому приміщенні на пристрої з нарізання хлібу, який зі слів оператора ринку знаходиться в неробочому стані, знаходяться особисті речі працівників, а саме жіноча сумка. Оператор ринку не надав інформації, щодо ефективної боротьби із гризунами та шкідниками, відсутні засоби боротьби із комахами, моніторингові пастки від гризунів відсутні.

Зважаючи на грубі суттєві порушення до виробництва та обігу харчових продуктів, які становлять загрозу життю та/або здоров’ю людини в зв’язку з ризиком забруднення харчових продуктів мікроорганізмами, небезпечними факторами (хімічними, фізичними, біологічними), що можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини внаслідок споживання таких харчових продуктів та те, що хлібобулочні вироби ФОП Мельничук І.О. постачаються в дитячі заклади освіти, Головним державним ветеринарним інспектором Сумської області було прийняте рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу на 10 робочих днів. Також, інспекторами Білопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було складено 1 протокол щодо порушення гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів.

Просимо споживачів звернути увагу на те, що з 15.12.2020 по 29.12.2020 ФОП Мельничук І.О. не має права виготовляти та реалізувати свою продукцію в освітніх та навчальних закладах, магазинах. У разі виявлення хлібобулочних виробів за вказаний період ФОП Мельничук І.О. на маркуванні якого значиться адреса вул. Зарічна, 2, смт. Улянівка, Білопільський район, Сумська область в продажі необхідно звернутися на електронну адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області post@dpss-sumy.gov.ua або на адресу Білопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області bilopillia@dpss-sumy.gov.ua зі зверненням задля запобігання вживання харчових продуктів, які виробляються в антисанітарних небезпечних умовах, що може створити загрозу життю та/або здоров’ю як дорослих так і дітей. Будьте пильними та небайдужими при споживанні обраних вами продуктів, адже сьогодні Ваша відповідальність завтра може врятувати чиєсь життя.

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