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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах згадували Сергія Табалу: наймолодшому "кіборгу" мало виповнитися 25

Сьогодні, 16 грудня, мало б виповнитися 25 років Сергію Табалі. "Хто, як не ми, коли, як не зараз" – так говорив вісімнадцятирічний наймолодший кіборг, з позивним "Сєвєр". На Алеї Слави Сумського центрального цвинтаря сьогодні вшанували пам'ять, бійця Добровольчого Українського корпусу.

Сергій Табала був активним учасником Революції гідності. Від початку збройного конфлікту на Сході України пішов в АТО добровольцем. Був поранений. Загинув від артилерійського снаряда 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" під час штурму російськими бойовиками диспетчерської вежі в аеропорту Донецька, пише Суспільне.

"Зважаючи на те, що він був перфекціоністом, він усе-таки хотів бути у найгарячіших точках російсько-української війни. Не зважаючи на поранення першої ротації, де він був в "Аеропорту", тільки відновившись, знову рвався в бій, знову поїхав туди. Я дуже добре пам’ятаю останній день нашого спілкування, це був жовтень місяць, після інтерв’ю, яке він давав на "Суспільному", якраз ішов дощ, тоді була така мерзенна погода, і він сказав: "Ще побачимось, хлопці", – згадує побратим "Сєвєра" Сергій Супрун.

Тоді у свої 20, в інтерв’ю Сергій Табала говорив:

"В аеропорту у нас комбат позивний "Редут". Коли "Редут" нам наказує – все нормально, коли наказ іде від якогось тилового штабу, ми не встигаємо вийти, постійно якісь обстріли, постійно вони знають де ми".

"Сєвєр" загинув 6 листопада 2014 року. Фотографія Сергія в аеропорту Донецька стала образом для створення пам'ятника українським добровольцям, встановленому у селі Святопетрівське, Київської області. На честь нього встановили меморіальну дошку в школі № 9 та назвали вулицю іменем Сергія Табали, колишня – "Паризької Комуни".

 
Общество
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