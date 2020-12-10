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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине собирают средства в помощь девочке, пострадавшей в ДТП

Об этом сегодня, 16 декабря, в Фейсбуке написала депутат Путивльского горсовета Ольга Бутова.

«Всех неравнодушных прошу дочитать этот пост до конца!!!

Произошла трагедия, и я призываю всех неравнодушных помочь!!!

16.12.2020 года произошло ДТП, в котором погиб наш земляк Павел Блинов. Он вез на операцию девочку Викторию Панченко, 2003р.н. в г. Киев вместе с мамой.

В результате аварии девушка попала в реанимацию г. Чернигов и сейчас в тяжелом состоянии. Вместе с ней мама с травмами.

Помогите спасти девушку!!

Даже одна гривна может сохранить жизнь!!!!!

Карточка у матери Виктории

Панченко Виктория Анатольевна 5168757415166646

Репост !!!!!!!!!!

P. S. На месте происшествия погибли оба водителя: и 39-летний глуховчанин на Chery, и 44-летний житель Путивля, руководивший Renault. Также на месте аварии погиб пассажир Chery - житель села Слоут Глуховского района, 1973 года рождения. Еще двое пассажиров автомобиля Chery - 18-летний парень и 44-летний мужчина - получили телесные повреждения. Оба - из села Слоут.

В Renault травмы получила женщина, 1979 года рождения из Путивля и несовершеннолетняя девушка, 2003 года рождения, также жительница Путивля»,- написала она.

Общество
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