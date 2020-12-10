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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:42182

Збій системи. Підприємці з Сум не могли зареєструватися на отримання допомоги

Додаток "Дія", за допомогою якого приватні підприємці можуть отримати допомогу, без перебоїв запрацював лише 16 грудня. Тобто, на третій день від початку реєстрації. Мова йде про виплати від держави через карантинні обмеження. Про це розповідає координаторка коаліції малого та середнього бізнесу Сумської області Світлана Іченська.

Сергій Загута - підприємець. Він продає взуття в районі центрального ринку. Каже, що сам впоратися з реєстрацією на допомогу не зміг. Чоловік звернувся до обласного офісу Коаліції малого та середнього бізнесу, пише Суспільне.

“Подання заяв - не розумію всі цикли, як робити. Для того, щоб не ходити, не збирати у кожного питаючи "як", та робити помилки, я прийшов сюди і звернувся за допомогою”, - говорить він.

“Дія” не діяла". Сумські підприємці - про додаток про допомогу
Як подати заяву у додатку "Дія" можна побачити на сайті Пенсійного фонду. Через збій програми допомагати підприємцям зареєструватись почали з 14 грудня, говорить координаторка коаліції Світлана Іченська.

“Перший день ми були майже заблоковані, тому що підприємці до нас звернулись і буквально з першої людини "Дія" "лягла". Почала більш-менш працювати вже аж під вечір. Вчора, 15-го, вже було трошки легше. Почала висіти "Дія" десь з 10:30 ранку і так вже більш-менш, з перебоями працювала”, - зазначила вона.

На сьогодні тут допомогли оформити заяви з пів сотні підприємцям, говорить Світлана Іченська.

“Допомога у 8 тисяч гривень - це допомога, яка надається з огляду на майбутній локдаун. Це не про попередні ідеться місяці, а про те, що ми очікуємо з 8 січня - тим людям, яким буде заборонено працювати. Перелік цих КВЕДів визначений і стосовно цих видів діяльності і надається допомога підприємцям та їхнім робітникам”, - додає вона.

Фізичні особи - підприємці мають подавати заявки лише за допомогою додатку "Дія", а юридичні особи мають звертатися до Центру зайнятості за місцем реєстрації. Особисто або через Інтернет.

Наталя Бойко – головна бухгалтерка підприємства, що займається гуртовою торгівлею. Прийшла оформити допомогу на працівників у період вимушеного скорочення часу роботи.

“Обсяги на сьогодні скорочуються через карантин. Кожного дня з ранку я переглядаю новини на різних сайтах бухгалтерських, таким чином дізналася”, - зазначає вона.

Близько двох тисяч приватних підприємств у Сумах, які мають найманих працівників, можуть отримати допомогу, говорить начальниця відділу інформаційно-організаційної роботи Сумського центру зайнятості Вікторія Прокопенко.

“Лише суб’єкти господарювання, які не підпадають під перелік КВЕДів, які визначені постановою – 49 видів КВЕДів, які підпадають під обмеження. Тобто, якщо у роботодавця немає в цьому переліку його основного КВЕДу і він планує скоротити або призупинити свою діяльність на період обмежувальних або карантинних заходів, він може зараз звернутися до служби зайнятості за тим, щоб отримати цю матеріальну допомогу. Її розмір визначається пропорційно кількості скорочених годин тривалості робочого часу працівника або його простою, але є верхня межа: він не може перевищувати 8000 грн”, - зазначила вона.

“Дія” не діяла". Сумські підприємці - про додаток про допомогу

Заяву на отримання допомоги можна подати на сайті Державної служби зайнятості, через розділ "Одноразова матеріальна допомога". Виконуючи покрокову інструкцію, можна завантажити бланки необхідних документів і потім зайти на електронну скриньку відповідного центру зайнятості, куди відправити заяву та відомості про працівників. Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорить: допомога бізнесу зараз потрібна, але ця сума замала.

“Допомога, яку держава запропонувала ФОПам і працівникам, які втратили роботу це, в середньому - 1000 грн на місяць. Ми можемо тільки уявити, що таке 1000 грн на місяць у нинішніх умовах, з сьогоднішніми цінами. Практика інших країн, зокрема європейських, показує, що в різних країнах підтримка щомісячна від урядів цих країн своїм громадянам, які втратили роботу, коливається від 50 до 80% зарплати”, - каже він.

16 грудня уряд продовжив термін подачі заяв на отримання грошей для фізичних осіб - підприємців до 31 грудня. А юридичні особи до центрів зайнятості мають встигнути до 21 грудня.

 
Экономика
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