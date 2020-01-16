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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:46113

В Сумах допрашивали Юлию Тимошенко

По делу сумского экс-прокурора Маслюка слушали свидетельницу.

В Заречном районном суде Сум допрашивали свидетельницу по делу бывшего заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка. Экс-чиновника обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности.

Допрашивали Юлию Тимошенко, которая в то время была его подчиненной. На вопрос судьи Романа Дронова, сообщал ли ей г-н Маслюк об отдыхе в январе 2017 года в Ивано-Франковской области, в селе Поляница Яремчанского района, она ответила, что руководитель никогда не сообщал, где он проводит свободное время.

Защитник экс-прокурора Андрей Шестов уточнил, может ли свидетель утверждать, что в период с 3.01.17 по 6.01.17 г-на Маслюка не было в г. Сумы. На что Юлия Тимошенко ответила, что не может, потому что не помнит.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 19 января 2021 года, пишет Суспільне.

Право Сергей Маслюк
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