У Сумах діти з порушеннями слуху не можуть безкоштовно отримати слухові апарати Батьки дітей, які мають порушення слуху, скаржаться, що не можуть отримати слухові апарати безкоштовно в Сумах останні шість років. До 2014 року цим опікувався інститут отоларингології у Києві. Наразі це - питання місцевих органів самоврядування.

Ані Єрмаковій - 11 років. Про те, що у неї проблеми зі слухом родина дівчинки дізналася не одразу.

“Я коли знімаю апарат, то практично нічого не чую”, - говорить Анна.

Розповідає мама дівчинки Наталія Єрмакова: “Помітили вихователі дитячого садочка, дякуємо їм. Ми бачили, що вона уповільнено все робить. Пішла у 1,5 роки. Падала. Ми працювали над цим”.

Спочатку, каже жінка, думали, що це проблеми із м’язами органів ротової порожнини: “Вона перекручувала слова і в неї - специфічна вимова. Ми думали, що це зумовлено її ДЦП, основним діагнозом. Але звернули на це увагу в дитячому садочку вихователі. Вона чує 75-85 децибел – це гучний звук, коли їй у вухо кричить хтось. Без слухових апаратів дитина не чує”.

Дівчинка вперше скористалася слуховим апаратом у п’ять років. Для того, щоб чути, їй потрібно два пристрої. Ціна одного – 50 тисяч гривень.

“Коли вдягаю свої слухові апарати, то я все нормально чую. Інколи читаю по губах, дехто знімає маску, а дехто - ні”, - говорить Анна.

У Анастасії Макаренко донька також має порушення слуху.

“Уже 6 років. Останній раз в 2014 році видавали ці слухові апарати, якісні, цифрові. Їх закуповував інститут отоларингології в місті Києві і вже 6 років їх не отримують, бо з 2018 інститут перепрофілювався. Він лише фінансує кохлеарну імплантацію, а діти, які не підпадають під ступінь тяжкості - порушення слуху, вони повинні бути забезпечені слуховими апаратами. В інституті цього вже не роблять, а на місцях ще цього не роблять”.

На обліку в медзакладах міста 68 дітей, які потребують слухових апаратів.

“Структурний підрозділ ліквідований, який займався цими питаннями, але до нормативно-правової бази відповідні зміни внесені не були. І таким чином сталася колізія в нормативних актах - чинний, але не може бути виконаний. Наразі на обліку перебуває 15 дітей, які вже надали повний пакет документів із тими визначеними апаратами, які їм необхідні”, - говорить начальниця відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко.

На придбання для них апаратів необхідно 1 млн 200 тисяч гривень. Половину з необхідної суми планують виділити у 2021 році, розповіла заступниця міського голови Альона Дмітрєвская.

“Плануємо, що в наступному році буде виділено 510 тисяч гривень на ці заходи і вже розроблений порядок, але це проєкт. Поки що ми зупиняємося на тому, що це будуть діти до 18 років, а надалі вже розроблятимуться інші порядки і вноситимуться зміни до програми “Милосердя”. На кожний слуховий апарат буде з міського бюджету виділятися 50%, але не більше 50 тисяч”, - зазначила вона.

На Сумщині, за словами заступниці начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Галини Хомети, є 370 дітей з порушеннями слуху, пише Суспільне.