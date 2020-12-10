Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52472

У Сумах діти з порушеннями слуху не можуть безкоштовно отримати слухові апарати

Батьки дітей, які мають порушення слуху, скаржаться, що не можуть отримати слухові апарати безкоштовно в Сумах останні шість років. До 2014 року цим опікувався інститут отоларингології у Києві. Наразі це - питання місцевих органів самоврядування.

Ані Єрмаковій - 11 років. Про те, що у неї проблеми зі слухом родина дівчинки дізналася не одразу.

“Я коли знімаю апарат, то практично нічого не чую”, - говорить Анна.

Розповідає мама дівчинки Наталія Єрмакова: “Помітили вихователі дитячого садочка, дякуємо їм. Ми бачили, що вона уповільнено все робить. Пішла у 1,5 роки. Падала. Ми працювали над цим”.

Спочатку, каже жінка, думали, що це проблеми із м’язами органів ротової порожнини: “Вона перекручувала слова і в неї - специфічна вимова. Ми думали, що це зумовлено її ДЦП, основним діагнозом. Але звернули на це увагу в дитячому садочку вихователі. Вона чує 75-85 децибел – це гучний звук, коли їй у вухо кричить хтось. Без слухових апаратів дитина не чує”.

Дівчинка вперше скористалася слуховим апаратом у п’ять років. Для того, щоб чути, їй потрібно два пристрої. Ціна одного – 50 тисяч гривень.

“Коли вдягаю свої слухові апарати, то я все нормально чую. Інколи читаю по губах, дехто знімає маску, а дехто - ні”, - говорить Анна.

У Анастасії Макаренко донька також має порушення слуху.

“Уже 6 років. Останній раз в 2014 році видавали ці слухові апарати, якісні, цифрові. Їх закуповував інститут отоларингології в місті Києві і вже 6 років їх не отримують, бо з 2018 інститут перепрофілювався. Він лише фінансує кохлеарну імплантацію, а діти, які не підпадають під ступінь тяжкості - порушення слуху, вони повинні бути забезпечені слуховими апаратами. В інституті цього вже не роблять, а на місцях ще цього не роблять”.

На обліку в медзакладах міста 68 дітей, які потребують слухових апаратів.

“Структурний підрозділ ліквідований, який займався цими питаннями, але до нормативно-правової бази відповідні зміни внесені не були. І таким чином сталася колізія в нормативних актах - чинний, але не може бути виконаний. Наразі на обліку перебуває 15 дітей, які вже надали повний пакет документів із тими визначеними апаратами, які їм необхідні”, - говорить начальниця відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко.

На придбання для них апаратів необхідно 1 млн 200 тисяч гривень. Половину з необхідної суми планують виділити у 2021 році, розповіла заступниця міського голови Альона Дмітрєвская.

“Плануємо, що в наступному році буде виділено 510 тисяч гривень на ці заходи і вже розроблений порядок, але це проєкт. Поки що ми зупиняємося на тому, що це будуть діти до 18 років, а надалі вже розроблятимуться інші порядки і вноситимуться зміни до програми “Милосердя”. На кожний слуховий апарат буде з міського бюджету виділятися 50%, але не більше 50 тисяч”, - зазначила вона.

На Сумщині, за словами заступниці начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Галини Хомети, є 370 дітей з порушеннями слуху, пише Суспільне.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 36 599 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 10:04
В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?
14.12.2020 22:46
Як роботодавцю отримати одноразову матеріальну допомогу?
Сегодня 11:11
Штраф до 5 тысяч за маски на подбородках
Сегодня 11:04
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался велосипедист
Сегодня 10:48
На Сумщині арештовано асфальтний завод
Сегодня 10:20
В Сумах определили места продажи новогодних елок
Сегодня 09:49
У Сумах діти з порушеннями слуху не можуть безкоштовно отримати слухові апарати
Сегодня 08:52
У Сумському художньому музеї відкриється виставка «Різдвяні передзвони»
Сегодня 08:07
В Сумах после выписки из ковидного отделения поженились пациенты, прожившие вместе 25 лет
Вчера 22:42
В Сумах допрашивали Юлию Тимошенко
Вчера 21:46
Збій системи. Підприємці з Сум не могли зареєструватися на отримання допомоги
Вчера 21:42
view counter

Статьи

Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу
Вчера 19:30
Що робити якщо ви все ж таки провалились під кригу?
Вчера 17:31
Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи
Вчера 14:34
Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
Вчера 13:07
Сумська поліція показала, як працює служба 102
Вчера 12:44
Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались
Вчера 12:27
«Я малювала у голові мультик»: історія сумчанки, яка створила дитячу книгу
15.12.2020 17:10
Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?
15.12.2020 12:27
Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
14.12.2020 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
14.12.2020 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
13.12.2020 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.