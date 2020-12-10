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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:42149

В Сумах после выписки из ковидного отделения поженились пациенты, прожившие вместе 25 лет

Об этом сообщается на странице отделения анестезиологии и интенсивной терапии Сумской больницы № 5.

«Сегодня в жизни нашего временно инфекционного отделения состоялось неординарное событие. Мы выписали с выздоровлением очередных наших пациентов, лечившихся по поводу осложнений коронавирусной болезни. Это уважаемые Романчук Антонина Васильевна и Лендич Николай Михайлович. Наверное, 25 лет совместной жизни в гражданском браке и довольно тяжелый период лечения от болезни побудили их именно сегодня, в день выписки, оформить брак официально. Весь коллектив Первого инфекционного отделения с койками для интенсивной терапии поздравляет молодоженов, а также нашу медсестричку Романчук Олю (дочь невесты) с торжественным событием! Желаем Вам долгих лет совместной жизни в здоровье, счастье и достатке!» - говорится в сообщении.

Общество
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