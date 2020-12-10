В Сумах определили места продажи новогодних елок

Перелік місць
для здійснення сезонної роздрібної торгівлі хвойними деревами на території
Сумської міської територіальної громади у зимовий період 2020 року
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№ з/п
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Суб’єкт господарювання
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Адреси об’єктів торгівлі
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Гусєйнов Раміг Салєх- огли
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вул. Харківська, біля будинку № 12
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Гусєйнов Раміг Салєх- огли
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вул. Прокоф’єва, біля будинку № 26
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Гусєйнов Раміг Салєх- огли
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вул. Набережна р. Стрілка (від вул. Лугової до мосту по вул. Горького)
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Гусєйнов Раміг Салєх- огли
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просп. Шевченка, біля будинку № 3
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Джамалов Фаіг Самед - огли
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вул. Сумсько – Київських Дивізій, біля ринку Зарічного Споживчого Товариства
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Джамалов Фаіг Самед - огли
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вул. Інтернаціоналістів, 21 (біля ринку Зарічного Споживчого Товариства)
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Котенко Віктор Іванович
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вул. Харківська, напроти будинку № 38
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Котенко Віктор Іванович
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вул. Набережна р. Стрілка (від вул. Лугової до мосту по вул. Горького)
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Котенко Віктор Іванович
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перехрестя вул. Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (біля магазину «Сам»)
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Губа Валентина Миколаївна
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перехрестя вул. Інтернаціоналістів з просп. Михайла Лушпи
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Губа Валентина Миколаївна
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вул. Інтернаціоналістів, напроти будинку № 12
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Яценко Сергій Іванович
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вул. Інтернаціоналістів, напроти будинку № 12
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Кіяшко Наталія Костянтинівна
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вул. Прокоф’єва, 14 (біля ТЦ «Європорт»)
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Кіяшко Наталія Костянтинівна
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вул. Романа Атаманюка, біля буд. 21
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Кіяшко Наталія Костянтинівна
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вул. Харківська, 5/1 (біля Виставкового центру)
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Кіяшко Наталія Костянтинівна
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просп. Курський, біля буд. 105
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Кіяшко Наталія Костянтинівна
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просп. М. Лушпи, біля буд. 49
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Ковтун Олександр Олександрович
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вул. Набережна р. Стрілка, 3А (біля магазину «Велосалон»)
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Ковтун Олександр Олександрович
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вул. Іллінська, 51 (біля магазину «Веломаркет»)
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Аббасов Руслан Мазахирович
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вул. Харківська, біля будинку 78-1
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Сердюк Сергій Іванович
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вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (біля кафе «Бістро»)
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Маммадлі Самір Сейфулла - огли
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просп. М.Лушпи, біля буд. 7
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Байрамов Тельман Магомед - огли
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вул. 1-ша Набережна р. Стрілки (біля магазину «Перша квіткарня»)
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ДП «Лебединське лісове господарство»
Директор Баранов В.М.
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вул. Герасима Кондратьєва, буд. 181 (біля магазину «АТБ»)