Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49608

В Сумах определили места продажи новогодних елок

16 декабря исполком Сумского горсовета в рабочем порядке принял решение о размещении торговых мест для продажи новогодних елок.

Перелік місць

для здійснення сезонної роздрібної торгівлі хвойними деревами на території

Сумської міської територіальної громади у зимовий період 2020 року

№ з/п

Суб’єкт господарювання

Адреси об’єктів торгівлі
  1.  

Гусєйнов Раміг Салєх- огли

вул. Харківська, біля будинку № 12
  1.  

Гусєйнов Раміг Салєх- огли

вул. Прокоф’єва, біля будинку № 26
  1.  

Гусєйнов Раміг Салєх- огли

вул. Набережна р. Стрілка (від вул. Лугової до мосту по вул. Горького)
  1.  

Гусєйнов Раміг Салєх- огли

просп. Шевченка, біля будинку № 3
  1.  

Джамалов Фаіг Самед - огли

вул. Сумсько – Київських Дивізій, біля ринку Зарічного Споживчого Товариства
  1.  

Джамалов Фаіг Самед - огли

вул. Інтернаціоналістів, 21 (біля ринку Зарічного Споживчого Товариства)
  1.  

Котенко Віктор Іванович

вул. Харківська, напроти будинку № 38
  1.  

Котенко Віктор Іванович

вул. Набережна р. Стрілка (від вул. Лугової до мосту по вул. Горького)
  1.  

Котенко Віктор Іванович

перехрестя вул. Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (біля магазину «Сам»)
  1. 10.  

Губа Валентина Миколаївна

перехрестя вул. Інтернаціоналістів з просп. Михайла Лушпи
  1. 11.  

Губа Валентина Миколаївна

вул. Інтернаціоналістів, напроти будинку № 12
  1. 12.  

Яценко Сергій Іванович

вул. Інтернаціоналістів, напроти будинку № 12
  1. 13.  

Кіяшко Наталія Костянтинівна

вул. Прокоф’єва, 14 (біля ТЦ «Європорт»)
  1. 14.  

Кіяшко Наталія Костянтинівна

вул. Романа Атаманюка, біля буд. 21
  1. 15.  

Кіяшко Наталія Костянтинівна

вул. Харківська, 5/1 (біля Виставкового центру)
  1. 16.  

Кіяшко Наталія Костянтинівна

просп. Курський, біля буд. 105
  1. 17.  

Кіяшко Наталія Костянтинівна

просп. М. Лушпи, біля буд. 49
  1. 18.  

Ковтун Олександр Олександрович

вул. Набережна р. Стрілка, 3А (біля магазину «Велосалон»)
  1. 19.  

Ковтун Олександр Олександрович

вул. Іллінська, 51 (біля магазину «Веломаркет»)
  1. 20.  

Аббасов Руслан Мазахирович

вул. Харківська, біля будинку 78-1
  1. 21.  

Сердюк Сергій Іванович

вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (біля кафе «Бістро»)
  1. 22.  

Маммадлі Самір Сейфулла - огли

просп. М.Лушпи, біля буд. 7
  1. 23.  

Байрамов Тельман Магомед - огли

вул. 1-ша Набережна р. Стрілки (біля магазину «Перша квіткарня»)
  1. 24.  

ДП «Лебединське лісове господарство»

Директор Баранов В.М.

вул. Герасима Кондратьєва, буд. 181 (біля магазину «АТБ»)
Общество
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