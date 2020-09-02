На Сумщині 36 599 випадок захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 17 грудня 2020 року на Сумщині 36599 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 348 осіб (Суми – 116, Шостка – 15, Конотоп – 2, Ромни – 9, Охтирка – 7, Глухів – 39, Буринський р-н – 23, Глухівський р-н – 8, Краснопільський р-н – 1, Кролевецький р-н – 26, Л. Долинський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 2, Охтирський р-н – 21, Путивльський р-н – 1, Роменський р-н – 9, С. Будський р-н – 33, Сумський р-н – 22, Тростянецький р-н – 11, Шосткинський р-н – 2)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 473 летальних випадки, з них за минулу добу – 8 (Суми – 1, Конотоп – 1, Охтирка – 1, Глухів – 1, Кролевецький р-н – 1, Охтирський р-н – 1, Роменський р-н – 1, Сумський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 27252 осіб, з них за минулу добу – 1033 (Суми – 497, Шостка – 14, Конотоп – 13, Ромни – 56, Охтирка – 121, Глухів – 24, Лебедин – 4, Білопільський р-н – 40, В. Писарівський р-н – 1, Глухівський р-н – 7, Краснопільський р-н – 17, Кролевецький р-н – 77, Лебединський р-н – 2, Л. Долинський р-н – 13, Недригайлівський р-н – 6, Охтирський р-н – 20, Путивльський р-н – 10, Роменський р-н – 29, С. Будський р-н – 5, Сумський р-н – 68, Тростянецький р-н – 2, Ямпільський р-н – 7).