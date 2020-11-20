Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался велосипедист Происшествие произошло вчера, около 15.00, на улице Гоголя в городе Глухов.

Как установили правоохранители, 56-летний водитель автомобиля ЗИЛ-5301 совершил наезд на 61-летнего велисопедиста, который двигался в попутном направлении. В результате чего, мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Глуховскую ЦРБ для оказания помощи. Транспортное средство помещено на спецплощадку полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины этого события, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.