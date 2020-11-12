Штраф до 5 тысяч за маски на подбородках

За нарушения этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
Документ разработал Кабинет министров и подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль еще несколько месяцев назад. Соответствующий законопроект принят большенством.
Так, согласно документу, предприятия всех форм собственности, начиная от торговых центров и заканчивая государственными учреждениями, должны контролировать, чтобы их посетители не снимали маски уже в помещении.
Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
Ранее уже приняли похожие правила, но с наказанием для физлиц, которые неправильно носят маски в общественных заведениях. Для них предусмотрели штрафы в размере от 170 до 255 грн.
Маска, которая надета неправильно – административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции.
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