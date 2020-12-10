Як роботодавцю отримати одноразову матеріальну допомогу? Як скористатися допомогою держави, розповідають у обласному центрі зайнятості.

- Роботодавці, які скоротили або можуть скоротити робочий час працівників через карантинні обмеження, можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. Для цього до 21 грудня необхідно звернутися до центру зайнятості за своїм місцезнаходженням та надати необхідні документи, - розповідає директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - До пакету документів мають входити:

∙ заява за формою, визначеною додатком 1 до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу найманих працівників через карантинні заходи;

∙ копія наказу про скорочення або можливе скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

∙ копія відомості про найманих працівників за формою, визначеною додатком 2 до Порядку.

Надати документи можна безпосередньо до центру зайнятості або дистанційно у сканованому вигляді на електронну адресу відповідного центру зайнятості. До 22 грудня центр зайнятості розгляне документи та прийме рішення щодо виплат. Важливо зазначити, що роботодавці зобов’язані виплатити матеріальну допомогу на рахунок працівника не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів.

Водночас В.Підлісний відзначає, що матеріальна допомога не надається суб'єктам господарювання, які зареєстровані менше трьох місяців або перебувають у стані припинення чи банкрутства. Також виплати не здійснюються підприємцям, які отримують допомогу по частковому безробіттю.

Обмеження щодо участі в програмі є і для найманих працівників. Так, матеріальна допомога не надається робітникам, які працюють у роботодавця за сумісництвом або за яких на дату звернення роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування менше ніж за усі місяці III кварталу 2020 року.

Покрокова інструкція щодо отримання такої допомоги: https://is.gd/5kXXs1

Бланк заяви тут: https://is.gd/iijaDW

Бланк відомості про найманих працівників тут: https://is.gd/iijaDW