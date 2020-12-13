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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Конотопі, ліквідувавши загоряння в під’їзді, вогнеборці врятували 4 мешканців будинку

16 грудня о 17:58, рятувальники отримали повідомлення, що спостерігається сильне задимлення в 5-ти поверховому житловому будинку по вул. Будівельників в м. Конотоп. На місце події було направлено черговий караул 12 – ї державної пожежно-рятувальної частини.

За попередніми даними, мешканці третього поверху відчули запах диму в помешканні та відкривши двері побачили дим та полум’я у загальному коридорі. Налякані жителі будинку вибігли на вулицю та повідомили про подію за номером «101».

Вже через 7 хв рятувальники прибули за викликом. В цей момент на сходовій клітині спостерігалось сильне задимлення, горіли меблі та речі домашнього вжитку. Працюючи в апаратах для захисту органів дихання, співробітники ДСНС під час проведення розвідки в квартирах на 3-му поверсі було виявлено 4-х осіб, які не могли самостійно покинути небезпечну зону. Людей негайно вивели на вулицю, їхні життя вдалось врятувати.     

О 18:11 пожежу локалізували, о 18:32 ліквідували та запобігли поширення вогню на сусідні квартири.  Внаслідок пожежі пошкоджено: стіни та стелю на площі до 70 в. м, четверо вхідних дверей, три електролічильники та елктро, теле, та інтернет кабелі.

Причина пожежі на даний момент встановлюється.

Всього на місці події працювали 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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