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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19145

У кожній територіальній громаді Сумщини має бути створена служба у справах дітей

Під час брифінгу начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації Юрій КАЛІНОВСЬКИЙ наголосив на персональній відповідальності голови громади за створення такої структури

«Здорова дитина і щаслива сім’я – це спільний інтерес держави і громади, – зазначив Юрій КАЛІНОВСЬКИЙ. – У зв’язку з ліквідацією районних державних адміністрацій, у кожній громаді має бути створена Служба у справах дітей для захисту прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю тощо. На кожну громаду має бути не менше ніж один працівник Служби у справах дітей».

Начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації наголосив, що голова територіальної громади несе персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я кожної дитини, що проживає у громаді. І делегує ці функції працівникам Служби у справах дітей, що обов’язково має бути у складі виконавчого комітету ОТГ. Також, згідно із законодавством, є відповідальність і за ненадання працівниками органів місцевого самоврядування допомоги дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

«Наразі в 21 територіальній громаді області служби у справах дітей приступили до роботи з дітьми. Щодо 7 ОТГ сьогодні тривають судові процеси, які ми ініціювали. Адже наше завдання, щоб кожна дитина була захищена у власній домівці, – підкреслив посадовець. – Тому я наголошую: в разі не створення такої служби в громаді, ми звертатимемося до суду».

Довідково. На Сумщині проживає 170 тис. дітей. Із них 5 тисяч дітей мешкає в багатодітних сім’ях, 9 тис. – в малозабезпечених сім’ях, 4 тис. дітей мають інвалідність, 2058 дітей – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 904 – діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Общество
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