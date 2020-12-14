Для жителів Сумщини доступний новий сервіс безконтактного призначення пенсії Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

Відтепер призначення пенсії можна здійснити без візитів до установ Пенсійного фонду. Для цього необхідно увійти на вебпортал з ЕЦП: PORTAL.PFU.GOV.UA. Наступний крок – обрати послугу «Анкета-заява на автопризначення пенсії».

Далі необхідно заповнити анкету та обрати зручний спосіб одержання пенсійного посвідчення. Потім потрібно відсканувати документи, додати їх та надати згоду на автопризначення пенсії.

Пенсія буде призначена автоматично. Працівники Пенсійного фонду повідомлять про дату набуття права на пенсію, її розмір та дату призначення.