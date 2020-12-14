На сайті Червоного хреста жителі Сумщини знайдуть відповіді на актуальні питання про COVID-19 Червоний Хрест з лютого 2020 року проводить інформаційну кампанію із запобігання поширення коронавірусу і наразі продовжує активно підтримувати населення під час пандемії

Зокрема, відвідавши сайт Червоного Хреста України, можна отримати актуальну і достовірну інформацію про симптоми та алгоритм дій під час хвороби, знайти перелік лабораторій, що тестують на COVID-19 та перелік лікарень для госпіталізації пацієнтів, дізнатися, як самостійно викликати мобільну бригаду для тестування на COVID-19 і що робити, якщо вам відмовили в обслуговуванні.

Крім того, є корисні посилання на урядові та інші ресурси, багато цікавої інформації також в рубриці «Міфи та чутки».

Довідково. Сайт Червоного Хреста України створено за підтримки Данського Червоного Хреста та МЗС Данії. Із квітня 2020 Червоний Хрест України здійснює проект із запобігання та реагування на спалах пандемії в Україні за підтримки Данського Червоного Хреста при фінансуванні Міністерства закордонних справ Данії.

Допомога надається найвразливішим категоріям через гігієнічні набори, а також набори з психосоціальної підтримки, які сприятимуть покращенню емоційного стану багатодітних сімей, родин з батьками-одинаками та людей похилого віку.

Також співробітники здійснюють психосоціальну підтримку в різних форматах, як для отримувачів допомоги, так і для волонтерів (майстер-класи, вебінари, зустрічі для волонтерів – якщо дозволяють карантинні обмеження).

Крім того, Червоний Хрест забезпечує населення важливою інформацією для запобігання поширенню COVID-19. Розробляються інформаційні кампанії та мультимедійні продукти, включаючи анімації, друковані матеріали, аудіокнигу, тощо. Через цей напрям Товариство включає громади у реагування на пандемію, збираючи зворотний зв’язок про коронавірус.