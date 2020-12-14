Сумська область друга серед регіонів України за урожайністю кукурудзи

Валовий збір цього виду зерна становить 3 млн 622 тис. тонн зерна, що на 371,0 тис. тонн більше порівняно з минулим роком. Врожайність зерна досягла 87,0 ц/га, що на 7,0 ц/га перевищує минулорічну
Загалом, згідно з попередніми статистичними даними, зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 670,7 тис. га. Валовий збір зернових та зернобобових культур становить 4 млн 856 тис. тонн, що на 9,4 % більше проти рівня минулого року. Середня врожайність при цьому становить 72,4 ц/га, що на 7,2 ц/га вище 2019 року.
Таким чином Сумщина перша серед регіонів України за врожайністю зернових та зернобобових культур, друга за урожайністю кукурудзи на зерно, та п’ята за валовим виробництвом зерна.