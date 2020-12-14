Сумська область друга серед регіонів України за урожайністю кукурудзи Аграрії Сумщини завершують збирання кукурудзи. За оперативними даними обласного Департаменту агропромислового розвитку, кукурудзи на зерно обмолочено на площі 416,1 тис. га.

Валовий збір цього виду зерна становить 3 млн 622 тис. тонн зерна, що на 371,0 тис. тонн більше порівняно з минулим роком. Врожайність зерна досягла 87,0 ц/га, що на 7,0 ц/га перевищує минулорічну

Загалом, згідно з попередніми статистичними даними, зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 670,7 тис. га. Валовий збір зернових та зернобобових культур становить 4 млн 856 тис. тонн, що на 9,4 % більше проти рівня минулого року. Середня врожайність при цьому становить 72,4 ц/га, що на 7,2 ц/га вище 2019 року.

Таким чином Сумщина перша серед регіонів України за врожайністю зернових та зернобобових культур, друга за урожайністю кукурудзи на зерно, та п’ята за валовим виробництвом зерна.