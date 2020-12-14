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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05187

Сумський рибоохоронний патруль закликає громадян повідомляти про факти задухи риби

В осінньо-зимовий період для виживання водних біоресурсів вирішальне значення має вміст кисню у воді. Взимку більшість водойм вкриті товстим крижаним покровом, через який повітря не проходить до води. В результаті цього запаси кисню у воді знижуються, що може призвести до зимової задухи риби.

Найбільш простою візуальною ознакою такого негативного явища є скупчення біля поверхні води (в прорубаних ополонках) молоді риби, водних жуків та плаваючих личинок комах. У такому разі варто негайно вживати відповідних заходів.

Найпоширенішим та найпростішим заходом попередження явищ задухи є прорубування ополонок для забезпечення доступу у водойми атмосферного кисню. Для того, щоб ці ополонки не замерзали та довго слугували джерелом насичення води киснем, в них потрібно вставляти снопи, виготовлені з трубчастих стебел рослин, наприклад, комишу.

Льодовий покрив річок є нестійким – на перекатах та місцях із швидкою течією вода відкрита та може добре поглинати атмосферний кисень. Інша ситуація спостерігається на ставках, озерах, водосховищах, де вода стояча. Саме в них може виникнути задуха з усіма її наслідками.

Держрибагентство закликає рибалок-любителів, користувачів водних біоресурсів та орендарів стежити за ходом зимівлі риби. А також прорубувати ополонки під час встановлення льодового покрову на водоймах. Такі роботи слід виконувати обережно, із дотриманням заходів безпеки.

Якщо дотримуватися рекомендацій, можна захистити водні біоресурси від загибелі в холодну пору року. Пам’ятайте, що сприятливі умови зимівля риби – це запорука їх збереження для нересту навесні і влітку.

У разі виявлення фактів заморних явищ просимо невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" Сумського рибоохоронного патруля (096) 838-25-70 або всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію» Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50

Общество
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