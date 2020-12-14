На початку року підприємства уклали договір, де позивач зобов’язувався поставити дрова різних порід та відходи деревини, а відповідач вчасно їх оплатити. Позивач пояснює свої вимоги тим, що виконав взяті на себе зобов’язання за договором належним чином і в повному обсязі, проте відповідач розраховувався за отриманий товар частково.
Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Частина 1 статті 193 ГК України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи те, що відповідачем сума боргу не сплачена, не подано доказів сплати боргу або обґрунтованих заперечень, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.
Господарський суд Сумської області