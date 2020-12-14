Сумське підприємство відсудило 1,1 млн грн. за договором поставки До суду звернулось ТОВ “Суми-Продресурс-2009” до відповідача КП Сумської обласної ради “Паливокомуненерго” про стягнення 1,1 млн грн. заборгованості за договором поставки та судові витрати.

На початку року підприємства уклали договір, де позивач зобов’язувався поставити дрова різних порід та відходи деревини, а відповідач вчасно їх оплатити. Позивач пояснює свої вимоги тим, що виконав взяті на себе зобов’язання за договором належним чином і в повному обсязі, проте відповідач розраховувався за отриманий товар частково.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Частина 1 статті 193 ГК України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи те, що відповідачем сума боргу не сплачена, не подано доказів сплати боргу або обґрунтованих заперечень, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Господарський суд Сумської області