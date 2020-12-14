На Шосткинщині дільничний поліції викрив чоловіка, який обібрав свою сусідку Користуючись добрими сусідськими відносинами, зловмисник зайшов до хати односельчанки та викрав звідти 1 000 гривень. Правоохоронці не тільки швидко викрили підозрюваного, а й допомогли потерпілій повернути втрачені кошти.

З заявою про крадіжку у поліцію звернулась 55-річна жителька села Собичеве Шосткинського району. Жінка розповіла, що при невідомих обставинах з її будинку зникла тисяча гривень. У скоєному вона запідозрила сусіда, який часто бував у неї в гостях.

Місцевий дільничний офіцер поліції швидко встановив місцеперебування 58-річного підозрюваного. Чоловіка допитали і він зізнався у скоєному.

За словами зловмисника, він добре знав, де заявниця зберігає свої кошти. Того дня він зайшов до її будинку, побачив, що самої господині в хаті немає, а її донька відпочиває у дальній кімнаті, вирішив скористатися вдалим моментом і швидко обнишпорив схованку. Викрадені гроші він в той же день частково витратив на спиртне і продукти харчування в місцевому магазині.

Решту готівки правоохоронці вилучили та повернули їх власниці.

Відносно підозрюваного у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі чоловік вже повністю відшкодував потерпілій завдані збитки.

Відділ комунікації поліції Сумської області