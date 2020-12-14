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В Сумах бывшие работники завода вышли на митинг к исполнительной службе

Бывшие работники Сумского машиностроительного завода (ранее имени Фрунзе) 17-го декабря пришли к зданию исполнительной службы с требованием выполнить решение суда по взысканию с СМНПО долгов по зарплате.

Это уже второй подобный митинг за последние две недели. Как и в прошлый раз, участие приняли около сотни человек, сообщает Суспільне

Люди скандировали "Отдайте наши деньги".

Последние выплаты долгов были в марте 2019 года, в целом предприятие задолжало деньги четырем тысячам человек, сообщил адвокат Дмитрий Супрун во время прошлого митинга. 

14-го декабря на сайте Сумской облгосадминистрации опубликовали сообщение о том, что "полностью погашены долги перед работниками "Сумского машиностроительного научно-производственного объединения-Инжиниринг"(1,8 млн гривен) и также был уменьшена задолженность по заработной плате перед работниками АО "Сумское НПО" (на 1,5 млн гривен), ООО "СМНВО" (на 184,6 тыс гривен) ". 

Также в администрации сообщили, что почти 75% от общей суммы долга по зарплатам действующих предприятий области составляют долги АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", а именно 233, 5 млн гривен. А по группе предприятий, связанных с этим акционерным предприятием, - это 81,5%, или 251,9 млн гривен.

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