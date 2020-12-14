С сегодняшнего дня в Сумах стартует продажа живых елок Временная торговля елками будет осуществляться в период с 17 по 31 декабря.

В Сумах определили 24 места для продажи живых хвойных красавиц, где их можно будет приобрести в течение двух недель. Во исполнение решения исполкома «Об организации сезонной розничной торговли хвойными деревьями на территории Сумской городской территориальной общины в зимний период 2020 года», временная торговля елками будет осуществляться в период с 17 по 31 декабря по определенным адресам. Во избежание стихийной торговли сумчан просят покупать душистые ветвистые только на официальных торговых площадках.