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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:07240

С сегодняшнего дня в Сумах стартует продажа живых елок

Временная торговля елками будет осуществляться в период с 17 по 31 декабря.

В Сумах определили 24 места для продажи живых хвойных красавиц, где их можно будет приобрести в течение двух недель. Во исполнение решения исполкома «Об организации сезонной розничной торговли хвойными деревьями на территории Сумской городской территориальной общины в зимний период 2020 года», временная торговля елками будет осуществляться в период с 17 по 31 декабря по определенным адресам. Во избежание стихийной торговли сумчан просят покупать душистые ветвистые только на официальных торговых площадках.

Общество
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