В Бурині чоловік постане перед судом за хабар поліцейському Минулого дня 58-річний місцевий житель Бурині, який перебуває під адміністративним наглядом, з метою уникнути необхідності прибуття на реєстраційні відмітки, звернувся до поліцейського з пропозицією неправомірної вигоди у розмірі 1000 гривень.

Дільничний офіцер поліції одразу відмовився від запропонованих грошей та повідомив громадянину про кримінальну відповідальність за подібні вчинки. Але чоловік не звернув уваги на застереження правоохоронця. Тому офіцеру довелось повідомити на спеціальну лінію «102» про неправомірні дії громадянина.

На місце події була одразу ж викликана слідчо-оперативна група, яка зафіксувала всі обставини вчиненого правопорушення. Слідчі кваліфікували дії громадянина у відповідності з ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та відкрили кримінальне провадження.

Відділ комунікації поліції Сумської області