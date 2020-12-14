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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39220

Двоє сумських футболістів у збірній півріччя Першої ліги

Руслан Пісний та Сергій Загинайлов - у збірній півріччя Першої ліги за версією сайту Sportarena

Руслана під номером 2 обрано на позицію правого захисника, а Сергій під номером 3 займає позицію нападника!
Руслан Пісний («Альянс» Липова Долина), 23 роки – 13 матчів (1013 хвилин) – 2 голи, 2 асисти
Одна з багатьох знахідок Юрія Ярошенка, молодий правий край Пісний розкрився під керівництвом цього тренера не в флангового півзахисника, як очікувалося, а в флангового захисника. Руслан діє активно та розкуто, впевнено почувається в швидкій комбінаційній грі та вміє як асистувати, так і завершити. До слова, нерідко його голи стають переможними – як у матчах з МФК «Миколаїв» і МФК «Кристал». Досить небезпечними є не лише подачі та простріли від Пісного, а й аути – це награний компонент у грі «Альянсу».
Сергій Загинайлов («Альянс» Липова Долина), 29 років – 11 матчів (615 хвилин) – 5 голів, 1 асист
Досвідчений Загинайлов у Першій лізі встиг пограти і на позиціях флангового чи атакувального півзахисника, але з «Альянсом» повернувся на цей рівень саме в якості форварда. Граючи такого собі «вільного художника» в відриві, Сергій регулярно знаходив свої можливості завдяки гольовому чуттю, вмінню вийти з-під опіки та зайняти правильну позицію. Із п’ятьма голами він став найрезультативнішим гравцем «Альянсу», хоча провів лише один повний матч і, здебільшого, загострював після виходів на заміни. Ось ця конкретика в атаці й вирізняла Загинайлова, й робила його найбільш небезпечним форвардом своєї команди.
Повна збірна - за посиланням: https://sportarena.com/.../smertelna-zbroya-penaltist.../
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