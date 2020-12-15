На Сумщині поліцейські отримали сучасні аптечки для ізоляторів тимчасового тримання Під час зустрічі начальника відділу організаційного забезпечення місць тимчасового тримання осіб ГУНП Володимира Білошапки, представника Управління дотримання прав людини НПУ в Сумській області Євгенія Євтєєва та голови Сумської обласної організації «Клуб «Шанс» Андрія Букіна правоохоронці отримали нові аптечки для ізоляторів тимчасового тримання Сумської області.

За сприяння міжнародного фонду «Відродження» у рамках проєкту «Безпечна громада без стигми та дискримінації» голова Сумської обласної організації «Клуб «Шанс» Андрій Букін передав до ізоляторів тимчасового тримання Сумської області нові аптечки.

Набори для надання першої допомоги отримають ізолятори тимчасового тримання в Сумах, Ромнах, Глухові, Охтирці, Конотопі, Шостці та Лебедині, працівники яких нещодавно пройшли тренінги з надання домедичної допомоги

Аптечки укомплектовані рукавичками, шприцами, шинами, джгутами, бинтами, пластирами, протиопіковими та марлевими серветками, плівками-клапанами для штучної вентиляції легень, ножицями, маркерами, термопокривалами, косинками для іммобілізації кінцівок, холодовими та перев’язувальними пакетами. Крім того, у кожній такій аптечці є препарат «Налоксон», який може врятувати життя людині при передозуванні наркотиками.

Все це допоможе поліцейським вчасно надавати утримуваним якісну домедичну допомогу у критичних ситуаціях.

Відділ комунікації поліції Сумської області