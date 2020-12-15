Сумчан запрошують на «Різдвяні передзвони» До зимових Новорічних і Різдвяних свят у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбувся вернісаж ювілейної виставки заслуженого майстра народної творчості України Надії Степанівни Гудилко.

В рамках мистецьких заходів «Від Миколая до Водохреща».

Ювілярку привітали: представник Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв – Людмила Юхта, голова Сумського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України – Віталій Шум та фахівці з художньої вишивки і лялькарства – Ірина Дмитренко та Наталія Бабенко із вихованцями Сумського палацу дітей та юнацтва, які побажали подальших творчих успіхів та натхнення.

Серед присутніх – журналісти, художники, музейники та представники ЗМІ. Виставка триватиме до 20 січня 2021 року.