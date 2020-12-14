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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04151

Сумской биатлонист в день рождения показал свой лучший результат в Кубке мира

В стартовой гонке четвертого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене мужская команда Украины, наконец, порадовала болельщиков высоким результатом.

Дмитрий Пидручный первым из наших ребят в сезоне закрыл все мишени в личной гонке и финишировал шестым в спринте! Не менее важно, чем итоговый результат – то, что на дистанции капитан оказался конкурентоспособен, особенно на последнем круге! Окрыленный перспективой финиша в «цветах», Пидручный включил максимальные скорости и не отдал позицию французам Эмильену Жаклену и Канетену Фийону Майе, которые на последнем круге не сумели отыграть полторы и шесть секунд соответственно. Первые цветы для украинской сборной в сезоне! Браво, Дима!!!

Обойти Пидручного смогли лишь скандинавы – швед и четыре норвежца! Причем подиум получился полностью норвежским. И героями сегодняшнего спринта стали двое молодых ребят, уже приятно удивлявших в нынешнем сезоне. Вторую победу в сезоне и в карьере одержал стремительно ворвавшийся в число мировых лидеров Стурла Легрейд! Два нуля – и он на восемь секунд опередил на финише еще одного партнера по команде, добывшего в этом сезоне первую победу – Йоханнеса Дале.

Третьим к финишу пришел лидер Кубка мира Йоханнес Бё. У него в сезоне пока лишь одна победа – меньше, чем у Легрейда )) Но общая стабильность высоких результатов позволяет держать марку. В спринте Йоханнес привычно был быстрейшим на дистанции, и не случись неприятность в виде двух промахов в лежке, быть бы Бё-младшему первым. Но с учетом 300 штрафных метров отставание в двадцать секунд не является критическим перед субботней гонкой преследования.

Интересным будет персьют и для украинской команды. К счастью, похоже, наши парни вышли на положительную траекторию своих физических кондиций в сезоне. Ведь «цветочное» место Пидручного стало не единственным положительным моментом в этой гонке.

Лучший подарок ко дню рождения – тот, который делаешь себе сам )) Видимо, следуя такому принципу лучшего результата в карьере добился отпраздновавший сегодня 24-летие сумчанин Антон Дудченко! Те же два нуля, что и у Дмитрия и финиш на 20-м месте – сразу на восемь позиций лучше, чем его предыдущий рекорд, установленный здесь же, в Хохфильцене год назад. Поздравляем, Антон!

В зоне кубковых очков финишировал и третий наш спортсмен Артем Прима. Правда, выступление Артема оказалось смазанным промахами – по одному на каждом рубеже. Возможно, сказалась некоторая торопливость, ведь по скорострельности у Примы сегодня четвертый результат. Но при двух кругах штрафа на финише 39-е место.

Чуть смазало восторженные эмоции украинских болельщиков выступление другого сумчанина Богдана Цымбала, который впервые был делегирован в первую стартовую группу. Увы, роль забойщика для самого молодого биатлониста нашей сборной оказалась некомфортной: Богдан и на трассе выглядел очень слабо, показав один из худших показателей скорости в гонке, и на огневом рубеже поправить результат не сумел, допустив три промаха. Итог – лишь 101-я позиция.

К сожалению, не порадовал и уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, который, как и Цымбал, этим спринтом завершил для себя декабрьскую часть сезона, не сумев пробиться в гонку преследования – 75-й.

В общем зачете Кубка мира продолжает уверенно лидировать Йоханнес Бё, который сегодня до 58 очков увеличил отрыв от ближайшего преследователя, коим остается Себастьян Самуэльссон. Лучший из украинцев по-прежнему Артем Прима (35-й), но уже в персьюте его может обойти Дмитрий Пидручный, если отыграет у партнера по команде еще 16 баллов. Также Дима имеет прекрасные шансы по итогам текущего этапа отобраться в масс-старт.

Результаты спринта добавили оптимизма нашей команде и в зачете Кубка наций. За одну гонку наши ребята обошли две команды-соперницы и 2020-й год закончат на 11-м месте, отставая от заветной десятки на 91 балл. Ну а безальтернативное лидерство в командном зачете удерживает Норвегия, чье преимущество над соседями-шведами выросло уже до 319 очков.

Завтра четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится спринтом у женщин, пишет biathlon.com.ua.

Спринт. Мужчины

1.  Стурла Легрейд (0+0)  23:04,9

2.  Йоханнес Дале (0+0)  +7,9

3.  Йоханнес Тингнес Бё (2+0)  +19,9

...

6.  Дмитрий Пидручный (0+0)  +51,3

20.  Антон Дудченко (0+0)  +1:27,4

39.  Артем Прима (1+1)  +2:02,8

75.  Руслан Ткаленко (0+2)  +3:02,3

101.  Богдан Цымбал (1+2)  +4:24,9

Спорт
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