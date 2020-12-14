В СумГУ выбрали нового ректора Сегодня, 17 декабря, в Сумском государственном университете проходили выборы ректора.

Новым ректором стал кандидат физико-математических наук Василий Карпуша. За него проголосовать 83,8% избирателей, пишет Суспільне.

Выбирать нового ректора пришли 92% избирателей. Выбирали между двух кандидатов: Василием Карпушей и Иваном Мозговым. Оппоненту Карпуши, доктору философских наук, отдали свои голоса 4,6% избирателей.

В выборах могли участвовать 1604 человека. Это все педагоги и ученые, работающие в университете. Также голосовали выбранные предварительно студенты и работники университета, не связанные с учебной или научной деятельностью.

Напомним: до Василия Карпуши ректором университета был Анатолий Васильев. В этом году ему исполнилось 70 лет. Он занимал должность ректора с 2004 года.