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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20162

На Сумщине перевернулся внедорожник: водителя доставили в больницу

ДТП произошло 16 декабря, около 11 часов, на автодороге Н 12 «Сумы – Полтава».

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не учел дорожную обстановку и скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Предварительный диагноз - ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП. Сейчас все обстоятельства выясняются.

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