Юная пианистка из Шостки победила на двух международных конкурсах Завершая первое учебное полугодие, учащаяся детской музыкальной школы №2 Дарья Узбекова выступила на трех творческих конкурсах.

Юная пианистка приняла участие в фестивале-конкурсе «Golden Star», проходившем в Одессе, открытом многожанровом фестивале-конкурсе искусств «Лиманские зори» (г. Николаев) и V фестивале-конкурсе искусств «SOLOVIOV ART». Все они имеют статус международных.

Результаты выступлений показали высокий уровень подготовки юной пианистки. Дарья Узбекова заняла I место на конкурсах «Golden Star» и «SOLOVIOV ART» и II место на конкурсе «Лиманские зори», подтвердив победами профессионализм своего наставника – Натальи Александровой.

Выступления на конкурсе «Golden Star» оценивало профессиональное жюри, в которое вошли представители Украины, Казахстана и Польши, конкурс «SOLOVIOV ART» проходил под патронатом украинского пианиста Андрея Соловьева, а жюри конкурса «Лиманские зори» возглавляла Наталья Горецкая, Заслуженный деятель искусств Украины, профессор кафедры специального фортепиано Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, пишет Шостка.инфо.