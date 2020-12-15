Обрали голову Студентської ради при облдержадміністрації 16 грудня в онлайн-форматі відбулося засідання Студентської ради при Сумській облдержадміністрації, членами якого є лідери органів студентського самоврядування закладів вищої освіти та фахових коледжів Сумщини (усього 28 осіб).

Попередньо від Сумського державного університету органами студентського самоврядування був делегований Микита Ковалевський, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член Вченої ради та Ради з якості СумДУ, стипендіат Верховної Ради України. Більшістю голосів молодіжних лідерів Сумщини здобувач освіти СумДУ Микита Ковалевський обраний головою Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації. Студентська рада та Рада молодих вчених є консультативно-дорадчими органами ОДА, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності яких здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації.