В Сумах на улице Харьковской произошла стрельба

Сообщение в полицию поступило около 19.00. Об этом рассказал работник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области Владимир Кузьменко, пишет Суспільне.
По его словам, возле кафе между двумя людьми произошел конфликт. Один из участников сделал замечание другому, затем был выстрел.
«Лица установлены. Продолжаются следственные действия. Будет открыто уголовное производство», - сказал он.
По словам заместителя директора Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Галины Белоус, вызов к быстрой поступил в 19-11 от прохожих. Двух травмированных доставили в областную больницу. Там комментировать состояние травмированных по телефону отказались.
Происшествие произошло около 2 часов ночи. На пульт наблюдения полиции охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки «Срочный вызов полиции», установленной...
Происшествие случилось на одной из улиц Сум. Как установили правоохранители, 36-летний местный житель выстрелило своему давнему в голову из пневматической...
Сумчанина, в которого, по версии полиции, стреляли 6 августа вечером в Курском микрорайоне, отпустили из больницы домой. Мужчина, который выстрелил...
Происшествие произошло в 21-20 на улице Романа Атаманюка в Сумах....
Вечером 6 августа в одном из дворов на ул. Романа Атаманюка произошла стрельба....