В Сумах на улице Харьковской произошла стрельба В Сумах на улице Харьковской, 1 произошла стрельба.

Сообщение в полицию поступило около 19.00. Об этом рассказал работник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области Владимир Кузьменко, пишет Суспільне.

По его словам, возле кафе между двумя людьми произошел конфликт. Один из участников сделал замечание другому, затем был выстрел.

«Лица установлены. Продолжаются следственные действия. Будет открыто уголовное производство», - сказал он.

По словам заместителя директора Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Галины Белоус, вызов к быстрой поступил в 19-11 от прохожих. Двух травмированных доставили в областную больницу. Там комментировать состояние травмированных по телефону отказались.