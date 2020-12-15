В Сумах полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице Происшествие случилось около 19.00 на улице Харьковская.

У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний сумчанин, в качестве решающего аргумента использовал свой травматический пистолет.

Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице. Медики обследуют обоих на предмет тяжести полученных телесных повреждений.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, опрашиваются свидетели события и администрация кафе.

Проверки продолжаются, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.