На Сумщине 558 новых случаев COVID-19: подробности На утро 18 декабря в Сумской области выявлено уже 37 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Новые случаи обнаружили у 558 человек (Сумы - 247, Шостка – 26, Конотоп - 18, Ромны – 21, Ахтырка - 46, Глухов - 11, Лебедин - 41, Белопольский р-н – 28, В. Писаревский р-н - 1, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 13, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Путивльский р-н - 40, Роменский р-н – 25, С.-Будский р-н - 7, Сумской р-н – 22, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 4).

За все время распространения болезни на Сумщине от ее осложнений умерло 480 пациентов, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы - 6, Л.-Долинский р-н - 1).

На сегодня в Сумской области выписаны 27735 человек, из них за минувшие сутки - 483 (Сумы - 299, Шостка – 16, Конотоп - 3, Ромны – 13, Белопольский р-н - 9, Краснопольский р-н - 4 , Л.- Долинский р-н - 10, Недригайловский р-н – 23, Ахтырский р-н - 4, Путивльский р-н - 5, Роменский р-н – 14, С.-Будский р-н - 11, Сумской р н - 48, Тростянецкий р-н - 20, Шосткинский р-н - 4).