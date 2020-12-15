За добу поліцейські Шостки виявили двох чоловіків з ймовірними наркотичними речовинами Обидва чоловіки порушили адміністративне законодавство України, й під час складання на них адміністративних матеріалів, поліцейські виявили в кишенях правопорушників ще й речовини схожі на наркотичні.

Під час профілактичної роботи в Садовому мікрорайоні Шостки, дільничний офіцер поліції побачив чоловіка, який палив цигарки на території учбового закладу. Для складання адміністративного матеріалу 34-річного правопорушника запросили до дільничного пункту поліції. Там, під час огляду його речей, був знайдений та вилучений пакет, в якому знаходилась порошкоподібна біла речовина, схожа на амфетамін.

В іншому випадку 34-річний шосткинець попав у відділ поліції за скоєне ДТП: рухаючись на велосипеді він в’їхав у автомобіль. Під час складання на чоловіка адміністративного протоколу поліцейські виявили та вилучили у нього чотири паперові згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану.

Наразі вилучені речовини направлені на експертне дослідження. За обома фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання наркотичних речовин». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області