Ночью на Сумщине тушили автомобиль В Середина-Буде пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Сегодня, 18 декабря, в 2:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «OPEL» по ул. Индустриальная в г. Середина-Буда. О пожаре сообщила случайная прохожая, которая увидела горящий легковой автомобиль.

На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачены салон и моторный отсек легковушки, образовалась угроза распространения огня на остальные части машины и рядом расположен жилой дом.

В 2:50 возгорание локализовали, а в 3:02 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.