В Сумах восстановили движение троллейбусов С 18 декабря в Сумах полностью восстановили движение троллейбусов.

Как сообщила пресс-служба КП "Электроавтотранс", на маршруты города выехали 56 троллейбусов и 20 автобусов.

Напомним, на этой неделе из-за сложных погодных условий троллейбусы вообще не выходили на линию или работали только на части маршрутов.