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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07135

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по грэпплингу

17 декабря в Броварах стартовал чемпионат Украины по грэпплингу.

Несмотря на сложные условия подготовки в условиях пандемии, сумчане в первый день чемпионата Украины по грэпплингу смогли завоевать две золотых, три серебренных и четыре бронзовых награды.

Высочайший класс среди женщин в своих весовых категориях подтвердили СКИФки Светлана Скрыпник и Елена Сушко. Пробились в финал, но не смогли выиграть решающие схватки Анастасия Воскобойник, Илия Боряк и Дмитрий Неткачев. В утешительных схватках за третье место победы праздновали Виктория Синявина, Даниил Штанько, Роман Миронов и Владислав Бабич.

Спорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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