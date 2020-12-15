Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по грэпплингу 17 декабря в Броварах стартовал чемпионат Украины по грэпплингу.

Несмотря на сложные условия подготовки в условиях пандемии, сумчане в первый день чемпионата Украины по грэпплингу смогли завоевать две золотых, три серебренных и четыре бронзовых награды.

Высочайший класс среди женщин в своих весовых категориях подтвердили СКИФки Светлана Скрыпник и Елена Сушко. Пробились в финал, но не смогли выиграть решающие схватки Анастасия Воскобойник, Илия Боряк и Дмитрий Неткачев. В утешительных схватках за третье место победы праздновали Виктория Синявина, Даниил Штанько, Роман Миронов и Владислав Бабич.