Намагаючись продати через відомий сайт свій телефон, житель Шостки втрапив у шахрайську пастку Із заявою про шахрайство в поліцію Шостки звернувся 28-річний місцевий житель.

Чоловік розповів, що намагався продати через відомий сайт свій мобільний телефон, розмістивши там відповідне оголошення. Того ж дня через месенджер він отримав пропозицію від потенційного покупця.

У переписці вони домовились про умови угоди – скористатися послугою «накладний платіж». Того ж дня заявник отримав посилання на сторінку ресурсу та по ній перейшов на відповідний сайт. Там увів необхідні дані своєї банківської картки: номер та cvv-код, що знаходиться на зворотній стороні фінансового документу. І майже одразу отримав повідомлення з банку про відмову операції.

Під час подальшого листування покупець наполягав на нових спробах проведення попередніх дій, але всі вони були безуспішні.

Через кілька днів після вказаних подій заявник отримав на свій телефон повідомлення з банку про зняття з його рахунку 1 446 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого ведуться пошуки зловмисника.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням користуватися виключно перевіреними Інтернет - ресурсами, і не переходити за посиланням, які занадто настійливо пропонують невідомі особи. Крім того, не надавайте телефоном конфіденційну інформацію по своїм фінансовим рахункам будь-кому, а всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні, обов’язково перевіряйте отриману від незнайомців інформацію, і вам не доведеться бути жертвою шахраїв.

Відділ комунікації поліції Сумської області