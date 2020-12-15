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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30146

Найближчим часом Уряд затвердить національний план вакцинування від COVID-19

Уряд розробляє Національний план вакцинування від COVID-19, який планують затвердити вже найближчим часом. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис ШМИГАЛЬ під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему «Україна і світ 2021»

За словами Глави Уряду, у плані детально розписано, як і в якій черговості буде проводитися вакцинування.

«Ми очікуємо, що починаючи з лютого ми почнемо вакцинувати лікарів, і далі в березні запланований перший мільйон доз від COVAX. Далі помісячно ця кількість зростатиме», – зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що у Національному плані також буде вказано, які категорії громадян мають отримати вакцину безкоштовно.

«Перш за все будуть провакциновані медики, військові та люди, які перебувають у групі ризику», – підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив Глава Уряду, 4 мільйони людей отримають можливість вакцинуватися завдяки глобальній ініціативі COVAX. Згідно з домовленостями, Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини.

«Це лише перша частина. Ми закладаємо гроші на придбання додаткових доз. У бюджеті створений спецфонд для закупівлі вакцин. Цей фонд буде наповнюватися і ми докуповуватимемо ту кількість вакцин, яку необхідно для вакцинування українців», – підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що ведуться перемовини щодо закупівлі додаткових доз вакцини на рівні керівництва держав. На рівні компаній веде переговори Міністерство охорони здоров’я.

«Важливо перші дози вакцини отримати якнайшвидше для того, щоб ми могли почати вакцинувати медиків, які стоять на передовій боротьби з COVID-19», – наголосив очільник Уряду.

 
Общество
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