На Сумщині посіви озимих культур на 80% площ в доброму та задовільному стані

Агропідприємствами Сумщини усіх форм власності площі озимих зернових та зернобобових культур урожаю 2021 року становлять 145,5 тис. га, в тому числі: пшениці посіяно 140,6 тис. га, жита – 3,8 тис. га, ячменю – 1,1 тис. га. Крім того, посіяно озимого ріпаку на площі 8,5 тис. га, що на 2,7 тис. га менше проти минулого року.

За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу час припинення осінньої вегетації відмічено 10 листопада. Вміст цукрів у вузлах кущення пшениці, в рослинах оптимальних строків сівби становить 22 - 24%, що є менше за оптимальне і біологічно можливе значення перед зимовим періодом на 9-10%.

На посівах озимих культур внаслідок туманів та дощів останнього тижня на поверхні ґрунту відбулося утворення незначної льодяної кірки. Станом на 18.12.2020 в умовах температурного режиму від +1 до -2 С, загроза посівам відсутня.