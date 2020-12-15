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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41118

Без ковбаси та консервантів: що зміниться в їдальнях сумських шкіл після нового року

З 1 січня в шкільних їдальнях мають почати готувати за новими нормами, адже змінюються загальні державні стандарти.

Суспільне дізнавалось чим нині годують дітей в сумських навчальних закладах та що з того після нового року зникне з тарілок учнів.

За словами учнів четвертої школи, у їдальні готують смачно.

"Картопельку, там супчик із фрикадельками. Дуже нам смачно готують", – говорить школярка Софія Яременко.

"Борщ я їм, ще люблю суп із горохом та макаронами", – каже учень 4 школи Єгор Грицаєнко.

"Люблю шкільні котлети їсти, люблю ще і макарони шкільні їсти", – розповідає школяр Кирило Тихонов.

що зміниться в їдальнях сумських шкіл після нового року

Світлана Петренко 11 років працює у цій школі кухарем. Цього року, говорить жінка, меню урізноманітнили.

"Діти у нас харчуються добре, з’їдають все. Смаки у дітей різні бувають, що хтось із них щось не з’їсть. Добавилося меню по рецептурнику Клопотенка. Ми почали готувати за його рецептами ще нагетси, курячі палички, рис "Паельйо", суп із томатами рисовий, картоплю запечену. Одне ми тільки не додаємо всіх спецій, що він пише, тому що не всім дітям це можна", – розповідає кухарка Світлана Петренко.

У четвертій школі навчається близько 500 учнів. Сніданками та обідами годують усю молодшу ланку, це половина дітей.

"Що стосується меню, яке розробляється і говорять, що воно буде розроблене для всіх освітніх закладів, можливо це і добре. Тому що зараз ми складаємо меню самі, на ті калорії, які нам затверджує Держпродспоживслужба. Але норми харчування на сьогодні виконати дуже важко на цю суму. Якщо не буде дофінансування, ми не зможемо забезпечити харчування в повному обсязі", – каже директорка 4 школи Тетяна Волкова.

За словами начальниці відділу санепідемнагляду Валентини Тищенко, у січні школи на виконання нових норм не перевірятимуть.

"Передбачені вимоги щодо дієтичного харчування для дітей з особливими харчовими потребами. За наявністю довідки керівник закладу освіти має забезпечити таку дитину харчуванням. Якщо раніше діти могли вживати ковбасу, сосиски з будь-якою термічною обробкою в бутербродах, якихось гамбургерах чи чизбургерах – зараз це буде заборонено. І можливе використання тільки м’яса або риби без жодних консервів", – розповіла Валентина Тіщенко.

Загалом із 2021 року у навчальних закладах заборонено:

- продаж продуктів із високим вмістом солі;
- вживання м’ясних та рибних продуктів промислового виробництва;
- продаж газованих та енергетичних напоїв, а також кави та кавових напоїв;
- обмеження солі та цукру відповідно до рекомендації ВООЗ.
Будуть нові вимоги до дієтичного харчування. Його надаватимуть, якщо є відповідна медична довідка. Збільшать кількість овочів та фруктів у шкільному меню та зобов'яжуть готувати рибу принаймні раз на тиждень.

що зміниться в їдальнях сумських шкіл після нового року

"8 грн рішенням сумської міської ради виділено на кожну дитину 1-4 класів, це без пільгових категорій. Сніданок або обід на суму 14 грн для учнів 1-11 класів всіх пільгових категорій. Всього на 2020 рік із міського бюджету на харчування дітей у закладах освіти виділено 29 мільйонів 261 тисяча грн", – розповіла начальниця управління освіти та науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.

Остаточну вартість нових обідів та нову суму, яка необхідна з бюджету, сказала Антоніна Данильченко, ще не прораховували.

Фото Суспільного

Общество
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