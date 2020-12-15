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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54225

Жителька Білопілля намагалася відкупити сина від штрафу за п’яне водіння

Мешканка райцентру, прагнучи допомогти сину уникнути відповідальності за водіння транспортного засобу без відповідних документів та у стані алкогольного сп’яніння, запропонувала поліцейським 2 000 гривень «відкупного».

Тепер за свої дії їй доведеться відповідати перед Законом.
Подія сталася учора, у місті Білопілля. Увагу працівників поліції привернув 33-річний водій автомобіля Опель. У ході перевірки поліцейські виявили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, без водійського посвідчення та без відповідних документів на авто.
Вже за кілька хвилин до розмови приєдналася і 55-річна мати водія. Жінка запропонувала «закрити очі» на цей випадок за 2 000 гривень. Поліцейські пояснили, що її дії є неправомірними, однак жінка наполягала на своєму.
Правоохоронці грошей не взяли, та притягли до відповідальності водія автівки, склавши адміністративні протоколи за ст. 126 «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки» та ст. 130 «Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння». А стосовно його матері у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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