Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа В суд с иском обратился руководитель местной прокуратуры в интересах государства в лице истца - Государственной экологической инспекции в Сумской области к ответчику ОАО «Сумыхимпром» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате загрязнения ПАО «Сумыхимпром» поверхностного водного объекта.

Проверкой установлено, что ОАО «Сумыхимпром» в течение 2018 и 2019 годов осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект с превышением установленных нормативов. В результате сброса размер причиненного окружающей среде ущерба составляет почти 800 тыс. грн. Государственная экологическая инспекция в Сумской области направляла в адрес ответчика претензии о добровольном возмещении нанесенных государству убытков вследствие сброса загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект. Отказ от уплаты названных в претензиях средств в добровольном порядке вызвала обращения в Хозяйственный суд с иском в рамках производства по этому делу. Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины является обязанностью государства (статья 16 Конституции Украины). Пунктом 9 части 1 статьи 44 Водного кодекса Украины определено обязанность водопользователя осуществлять специальное водопользование только при наличии разрешения. Судом установлено, что факт нарушения ответчиком требований природоохранного законодательства, которые являются надлежащими и допустимыми доказательствами по делу. Акт подписан представителями ответчика без замечаний. Доказательств отмены или оспаривание ответчиком акта проверки материалы дела не содержат. Суд решил исковые требования удовлетворить.