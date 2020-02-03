Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:59525

Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа

В суд с иском обратился руководитель местной прокуратуры в интересах государства в лице истца - Государственной экологической инспекции в Сумской области к ответчику ОАО «Сумыхимпром» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате загрязнения ПАО «Сумыхимпром» поверхностного водного объекта.

Проверкой установлено, что ОАО «Сумыхимпром» в течение 2018 и 2019 годов осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект с превышением установленных нормативов. В результате сброса размер причиненного окружающей среде ущерба составляет почти 800 тыс. грн. Государственная экологическая инспекция в Сумской области направляла в адрес ответчика претензии о добровольном возмещении нанесенных государству убытков вследствие сброса загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект. Отказ от уплаты названных в претензиях средств в добровольном порядке вызвала обращения в Хозяйственный суд с иском в рамках производства по этому делу. Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины является обязанностью государства (статья 16 Конституции Украины). Пунктом 9 части 1 статьи 44 Водного кодекса Украины определено обязанность водопользователя осуществлять специальное водопользование только при наличии разрешения. Судом установлено, что факт нарушения ответчиком требований природоохранного законодательства, которые являются надлежащими и допустимыми доказательствами по делу. Акт подписан представителями ответчика без замечаний. Доказательств отмены или оспаривание ответчиком акта проверки материалы дела не содержат. Суд решил исковые требования удовлетворить.

Право Химпром Экология
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах уже на этой неделе появится новый маршрут троллейбуса
21.10.2020 18:40

В Сумах уже на этой неделе появится новый маршрут троллейбуса

Служба движения КП СГС "Электроавтотранс" разработала схему нового троллейбусного направления «Прокофьева - Химпром»....

Сумчан запрошують до участі в проєкті «Еколог року – 2020»
29.04.2020 09:46

Сумчан запрошують до участі в проєкті «Еколог року – 2020»

Команда Ecobusiness Group та Професійна асоціація екологів України запрошує сумчан взяти участь у Всеукраїнській Олімпіаді екологів підприємств – 2020, що...

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают экологию в городе
26.04.2020 13:16

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают экологию в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....

07.02.2020 16:29

Сумские чиновники считают, что Сумщина не так уж и экологически опасна

В средствах массовой информации появился рейтинг экологической безопасности регионов подготовлен изданием «Фокус» под заголовками «Сумская область лидер по производству опасных...

Сумщина в ТОП-3 в экологическом рейтинге Украины. С конца
03.02.2020 10:50

Сумщина в ТОП-3 в экологическом рейтинге Украины. С конца

Сумщина в ТОП-3 в экологическом рейтинге Украины. С конца...

Новости

На Сумщине 558 новых случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:36
Деркач зарегистрировал в Раде проект постановления об отставке министра финансов Марченко
Сегодня 14:54
Намагаючись продати через відомий сайт свій телефон, житель Шостки втрапив у шахрайську пастку
Сегодня 14:16
Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа
Сегодня 13:59
Житель Тростянца украл 23 000 гривен, которые были выделены на оплату жилищно-коммунальных услуг
Сегодня 13:14
Жителька Білопілля намагалася відкупити сина від штрафу за п’яне водіння
Сегодня 12:54
Сумчанам покажуть казку онлайн
Сегодня 12:49
Без ковбаси та консервантів: що зміниться в їдальнях сумських шкіл після нового року
Сегодня 12:41
Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по грэпплингу
Сегодня 12:07
В Сумах восстановили движение троллейбусов
Сегодня 12:02
В Сумах предприниматели пришли на сессию облсовета с протестом против локдауна
Сегодня 12:01
Ночью на Сумщине тушили автомобиль
Сегодня 11:50
view counter

Статьи

Бюджет Смерті
Вчера 18:31
У форматі онлайн: на сумчан чекає цікава та оригінальна новорічно-різдвяна програма
Вчера 14:12
Як уникнути нападу грабіжника: поради сумських правоохоронців
Вчера 14:00
Як роботодавцю отримати одноразову матеріальну допомогу?
Вчера 13:14
Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу
16.12.2020 19:30
Що робити якщо ви все ж таки провалились під кригу?
16.12.2020 17:31
Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи
16.12.2020 14:34
Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
16.12.2020 13:07
Сумська поліція показала, як працює служба 102
16.12.2020 12:44
Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались
16.12.2020 12:27
«Я малювала у голові мультик»: історія сумчанки, яка створила дитячу книгу
15.12.2020 17:10
Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?
15.12.2020 12:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.