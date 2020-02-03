Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа

Проверкой установлено, что ОАО «Сумыхимпром» в течение 2018 и 2019 годов осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект с превышением установленных нормативов. В результате сброса размер причиненного окружающей среде ущерба составляет почти 800 тыс. грн. Государственная экологическая инспекция в Сумской области направляла в адрес ответчика претензии о добровольном возмещении нанесенных государству убытков вследствие сброса загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностный водный объект. Отказ от уплаты названных в претензиях средств в добровольном порядке вызвала обращения в Хозяйственный суд с иском в рамках производства по этому делу. Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины является обязанностью государства (статья 16 Конституции Украины). Пунктом 9 части 1 статьи 44 Водного кодекса Украины определено обязанность водопользователя осуществлять специальное водопользование только при наличии разрешения. Судом установлено, что факт нарушения ответчиком требований природоохранного законодательства, которые являются надлежащими и допустимыми доказательствами по делу. Акт подписан представителями ответчика без замечаний. Доказательств отмены или оспаривание ответчиком акта проверки материалы дела не содержат. Суд решил исковые требования удовлетворить.
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